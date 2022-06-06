В Туркменистане полиция требует снимать лицевые маски

CentralAsia (TM) - В Туркменбаши — городе в Балканском велаяте на Каспийском море — полицейские останавливают автомобили, в которых водитель либо его пассажиры находятся в масках. Об этом turkmen.news сообщили сразу несколько источников.

«Люди с лета 2020-го привыкали к маске, многие отказывались ее носить, кто-то опускал до подбородка, создавая видимость ее присутствия на лице. Многих реально штрафовали, отправляли домой за маской. И вот теперь все то же самое, только с точностью до наоборот: заставляют маски снимать», — сообщил житель приморского города.

Решение о смягчении масочного режима было окончательно утверждено Чрезвычайной комиссией Туркменистана по борьбе с распространением болезней 25 мая. Официально решения комиссии не публикуются, turkmen.news получает их из собственных источников. Что же касается официальных СМИ, то о намерении с 1 июня смягчить масочный режим в вечерней программе новостей сообщалось только один раз, 6 мая. Источники отмечают, что население в массе своей не смотрит туркменское ТВ, а потому столь важную информацию попросту пропустило.

«Но даже если люди не знают, что уже можно не носить маски, неужели нужно останавливать машины и требовать маски снять?», — вопрошает автомобилист, который был остановлен работниками дорожной полиции, потому что ехал за рулем, будучи в маске.

Туркменистан находится в списке трех государств мира, в которых официально не зафиксировано ни одного случая COVID-19. Две другие страны — это островные Тувалу и Науру.