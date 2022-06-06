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ЮНИСЕФ передала Минздраву Узбекистана более 2 тысяч компьютеров на $1,5 млн

CentralAsia (UZ) -  6 июня ЮНИСЕФ передал компьютеры Министерству здравоохранения для укрепления национальной системы иммунизации Узбекистана и системы здравоохранения в целом.

2150 компьютеров расширят возможности Узбекистана по внедрению эффективного управления вакцинами и иммунизацией, отметили в организации.

Оборудование на общую сумму 1,5 миллиона долларов, поставленное при поддержке Глобального альянса по вакцинам (Gavi), будет распределено в пунктах иммунизации и других медицинских учреждениях по всей стране. Компьютеры будут способствовать созданию эффективных информационных систем по вакцинам и иммунизации. Они станут основой инновационной электронной информационной системы по вакцинации, которую страна будет использовать для усиления плановой иммунизации, а также других мероприятий в рамках стратегии Узбекистана по борьбе с пандемией COVID-19.

При финансовой поддержке Gavi и других доноров ЮНИСЕФ работает с Министерством здравоохранения чтобы обеспечить вакцинацию всех детей в Узбекистане согласно Национальному календарю иммунизации. Сегодняшний вклад также будет способствовать развертыванию вакцинации против COVID-19 и предстоящей кампании иммунизации против кори и краснухи, запланированной на сентябрь 2022 года.

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