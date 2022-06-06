Комиссар ЕС: Евросоюз разработал план замещения газа из России

CentralAsia (CA) - Евросоюз разработал план замещения газа из России. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает Deutsche Welle.

По словам Тьерри Бретона, Брюссель планирует получать сжиженный природный газ (СПГ) из США и Катара, а энергию из «зеленых» источников. Не исключен перезапуск угольных электростанций.

По словам комиссара ЕС, Евросоюз импортирует из России 155 млрд кубометров газа в год. В рамках новой стратегии Брюссель планирует 50 млрд кубометров завести из США или Катара, 10 млрд кубометров — по имеющимся трубопроводам, аналог еще 25 млрд кубометров будет произведен за счет ускоренного запуска морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей. Возобновление работы угольных электростанций также является одним из возможных вариантов, добавил Бретон.

Еврокомиссар заявил, что президент РФ Владимир Путин использует газ, чтобы разделить Европу.

«Он пытался разобщить нас с помощью своей вакцины Sputnik, которая не сработала, он сделал все, чтобы вмешаться в наши демократии с помощью Russia Today, а теперь использует газ, чтобы разделить нас», — констатировал бывший министр экономики и финансов Франции.

Ранее российский «Газпром» приостановил поставки в Болгарию, Польшу, Нидерланды, Данию и Финляндию. Формальным поводом стал отказ этих стран платить за российское топливо в рублях. Такое требование Кремль выдвинул после начала российского вторжения в Украину. Евросоюз отверг эти условия.