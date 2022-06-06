Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Украина, не желая вести переговоры с Россией, выполняет волю Запада, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня, передает «КоммерсантЪ».

«Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел «на земле» по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства», - сказал он.

Министр иностранных дел отметил, что Россия была готова «по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги и до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца».

По словам Лаврова, дипломатические отношения со странами Запада сохраняются, включая все недружественные страны. «И мы не хотим навязываться»,— подчеркнул дипломат.

Последняя очная встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 29 марта. Несколько первых очных раундов прошли в Белоруссии в конце февраля и начале марта.