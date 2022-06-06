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В Петербурге анонимы сообщили в полицию о минировании офисов Uzbekistan Airways

CentralAsia (UZ) -  В Санкт-Петербурге анонимы сообщили о минировании трех офисов компании Uzbekistan Airways, передает издание «Мойка78».

Согласно информации, неизвестные отправили письма с угрозами взрывов на электронную почту аэропорта Пулково. Преступники, по предварительной информации, не выдвигали каких-либо требований. По адресам офисов компании направились правоохранители, которые осмотрели здания и прилегающие территории. Опасных предметов обнаружено не было.

На время проведения проверочных мероприятий эвакуация не проводилась. Сейчас полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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