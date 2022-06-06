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Мирзиеев поздравил Токаева с успешным проведением референдума по внесению изменений в Конституцию

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 6 июня, состоялся телефонный разговор президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с главой Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства поздравил президента Казахстана с успешным проведением важного политического мероприятия – общенационального референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, состоялся обмен мнениями по региональной повестке.

Особое внимание уделено реализации договоренностей на высшем уровне, прежде всего по продвижению приоритетных проектов двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного, научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Кроме того, были обсуждены перспективы регионального взаимодействия, продолжения тесного и плодотворного диалога в рамках международных организаций.

Ранее сообщалось, что поправки к Конституции Казахстана на воскресном референдуме 5 июня поддержали более 77 процентов граждан страны, пришедших на участки. Явка, по утверждению ЦКР, немного превысила 68 процентов. Поправки предусматривают переход от суперпрезидентской формы правления к президентской, с усилением роли парламента и видимой установкой на демократизацию страны.

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