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В Туркменистане планирует собрать 1,4 млн тонн пшеницы в этом году

CentralAsia (TM) -  Сбор урожая пшеницы начался в Туркменистане, планируется собрать 1,4 млн тонн с 690 тыс. гектаров.

Как сообщает Государственное информационное агентство страны, уборочная кампания стартовала в трех из пяти велаятов (областей) страны - Ахалском, Лебапском и Марыйском. Через неделю, 10 июня, к уборке приступят западный и северный регионы - Балканский и Дашогузский.

В прошлом году в Туркменистане было собрано свыше 1,4 млн тонн пшеницы с 690 тыс. гектаров.

В 2020 году земледельцы республики также выполнили план по сбору 1,4 млн тонн пшеницы. Тогда в Туркменистане впервые были сокращены земельные площади под сев пшеницы до 690 тыс. га с 760 тыс. га.

В 2019 году в стране было собрано более 1,6 млн тонн пшеницы с 760 тыс. гектаров, в 2017-2018 годах урожай пшеницы составлял немногим более 1 млн тонн при ежегодных планах заготовок в 1,6 млн тонн.

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