На востоке Узбекистана аттракцион придавил подростка (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 23:04, 06 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как подростка придавил аттракцион «Велотрек». Юноша помогал его раскачивать.
В Государственном комитете промышленной безопасности Узбекистана прокомментировали произошедшее.
Как отмечается, инцидент произошел днем 3 июня в парке культуры и отдыха имени Бабура в Намангане во время эксплуатации аттракциона «Велотрек».
По данным ведомства, ранее «предпринимателю было рекомендовано обучить обслуживающий персонал, в частности, оператора, который обязан во время эксплуатации аттракциона соблюдать требования промышленной безопасности и правил эксплуатации и технического обслуживания аттракционов. Предприниматель взял на себя обязательство относительно обучения персонала».
Но как оказалось, персонал не был подготовлен к работе аттракциона с соблюдением техники безопасности.
Сообщается, что подросток, работавший на аттракционе, не получил серьезных травм.