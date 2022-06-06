На востоке Узбекистана аттракцион придавил подростка (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как подростка придавил аттракцион «Велотрек». Юноша помогал его раскачивать.

В Государственном комитете промышленной безопасности Узбекистана прокомментировали произошедшее.

Как отмечается, инцидент произошел днем 3 июня в парке культуры и отдыха имени Бабура в Намангане во время эксплуатации аттракциона «Велотрек».

По данным ведомства, ранее «предпринимателю было рекомендовано обучить обслуживающий персонал, в частности, оператора, который обязан во время эксплуатации аттракциона соблюдать требования промышленной безопасности и правил эксплуатации и технического обслуживания аттракционов. Предприниматель взял на себя обязательство относительно обучения персонала».

Но как оказалось, персонал не был подготовлен к работе аттракциона с соблюдением техники безопасности.

Сообщается, что подросток, работавший на аттракционе, не получил серьезных травм.