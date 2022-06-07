Стартовали многонациональные миротворческие учения «Хааны эрэлд» -("Khaan quest")

CentralAsia (MNG) - Ежегодные международные военные учения «Хааны эрэлд» - «В поисках Хаана» пройдут с 6 июня в Улан-Баторе.

6 июня, на полигоне «Таван Толгой»-«Пять холмов» стартовали 18-е ежегодные многонациональные миротворческие учения «Хааны эрэлд» - «В поисках Хаана». Со вступительным словом выступил президент Монголии, Главнокомандующий Вооружёнными Силами Монголии У.Хурэлсух.

Напомним, организаторы этих учений - Вооруженные силы Монголии и Тихоокеанское командование Вооруженных сил США. Учения проводятся 2003 года под кодовым названием «Хааны эрэлд» -("Khaan quest") с целью содействия стабильности и безопасности в Азии. С 2006 года двусторонние учения стали многонациональными миротворческими маневрами.

В начале своего выступления президент отметил, что Монголия продолжает активно участвовать в миротворческих операциях в рамках своих обязанностей в качестве члена ООН, и подчеркнул, что «Хааны эрэлд» является одним из совместных международных учений, регулярно организуемых с двумя соседями страны, как а также другие страны, такие как США, Германия, Южная Корея, Япония, Индия, Турция и Катар.

Затем он подчеркнул, что Монголия всегда будет открыта для сотрудничества с другими странами, продолжая проводить свою миролюбивую внешнюю политику.

В учениях, которые продлятся до 17 июня, примут участие около 1000 военнослужащих из 15 стран.

Во время мероприятия также впервые будет проведен тренинг по участию женщин в обеспечении мира и безопасности с целью повышения роли и участия женщин-военнослужащих в операциях по поддержанию мира.

В церемонии открытия приняли участие министр обороны Г.Сайханбаяр, советник президента Монголии по политике безопасности и обороны Ц.Тогоо, начальник Генерального штаба ВС Монголии генерал-лейтенант Д.Ганзориг, директор Объединенного штаба Соединенные штаты, Национальной гвардии Аляски, бригадный генерал Уэйн Дон, официальные лица соответствующих оборонных и правоохранительных организаций, иностранные послы и военные атташе.

Цель проведения ежегодных учений направлена на отработку техники и методов проведения операций по поддержанию мира армейскими составами Вооруженных сил Монголии и стран-участников, увеличение потенциала и развития военного сотрудничества.

Международные миротворческие учения «Хааны эрэлд» -("Khaan quest") ежегодно проходят в центре подготовки вооруженных сил Монголии, на полигоне 311-го полка ВС Монголии, расположенном в 65 км к западу от Улан-Батора. Военные подразделения государств-участников проведут совместные военно-медицинские и строительные операции, командно-штабные учения, полевые маневры на уровне батальонов. Пройдут операции по патрулированию на воде и спецкурс на выживание.

Сегодня более 1200 монгольских военнослужащих в голубых касках несут службу в горячих точках мира и 950 военнослужащих из этого числа работают под мандатом ООН. Большинство из них – на Африканском континенте. Миротворцы располагаются в спорных суданских районах Абией и Дарфур в Южном Судане.

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