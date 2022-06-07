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Министр иностранных дел Польши нанес визит вежливости президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  6 июня Министр иностранных дел Республики Польша, Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау нанес визит вежливости Президенту Монголии У.Хурэлсуху.

В начале встречи Президент У.Хурэлсух выразил удовлетворение развитием дружественных отношений и сотрудничества между Монголией и Польшей и выразил уверенность, что стороны будут активно сотрудничать для реализации выдвинутых обеими сторонами предложений и инициатив.

Министр Збигнев Рау отметил, что правительство Польши придает большое значение развитию отношений с Монголией, и подтвердил свою приверженность углублению политического, социального и экономического сотрудничества и связей между людьми. Кроме того, министр выразил поддержку реализации инициатив «Продовольственное снабжение и безопасность» и «Один миллиард деревьев», возглавляемых Президентом Монголии.

Стороны также выразили готовность активизировать взаимовыгодное сотрудничество в области сельского хозяйства, экологии, горнодобывающей промышленности, энергетики, образования, культуры, науки и других сферах.

В завершение встречи польский министр подтвердил, что этой осенью президент Республики Польша Анджей Дуда посетит Монголию с официальным визитом по приглашению президента Монголии.

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