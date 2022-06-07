Узбекистан в апреле стал крупнейшим покупателем золота в мире

- Узбекистан, общество
- 9:29, 07 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В апреле Узбекистан стал крупнейшим покупателем золота, пополнив свои запасы на 8,7 тонны. Об этом сообщает Всемирный совет по золоту.
По их данным, крупнейшими покупателями были:
- Узбекистан (8,7 тонны);
- Турция (5,6 тонны);
- Казахстан (5,3 тонны).
При этом продавали золото в основном:
- Германия (0,9 тонны);
- Мексика и Чехия (по 0,1 тонны).
В первом квартале больше всего увеличили свои запасы золота Египет (44 тонны) и Турция (36,9 тонны).
В других странах этот показатель составляет 0,1 тонны или меньше.
Узбекистан и Казахстан также стали самыми активными продавцами золота по итогам первого квартала.
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