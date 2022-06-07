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Узбекистан в апреле стал крупнейшим покупателем золота в мире

CentralAsia (UZ) -  В апреле Узбекистан стал крупнейшим покупателем золота, пополнив свои запасы на 8,7 тонны. Об этом сообщает Всемирный совет по золоту.

По их данным, крупнейшими покупателями были:

- Узбекистан (8,7 тонны);

- Турция (5,6 тонны);

- Казахстан (5,3 тонны).

При этом продавали золото в основном:

- Германия (0,9 тонны);

- Мексика и Чехия (по 0,1 тонны).

В первом квартале больше всего увеличили свои запасы золота Египет (44 тонны) и Турция (36,9 тонны).

В других странах этот показатель составляет 0,1 тонны или меньше.

Узбекистан и Казахстан также стали самыми активными продавцами золота по итогам первого квартала.

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