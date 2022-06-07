Визит Министра иностранных дел Республики Польша Збигнева Рау в Монголию прошел успешно

Батцэцэг Батмөнх и Збигнев Рау

CentralAsia (MNG) - Официальный визит Министра иностранных дел Республики Польша, Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2022 г. Збигнева Рау в Монголию прошел с успехом.

В рамках визита Министр Збигнев Рау встретился с Президентом Монголии Хурэлсух Ухнаа и провел официальные переговоры с Министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.

В ходе визита стороны обменялись мнениями о расширении дружественных отношений между Монголией и Польшей, активизации и обогащении двустороннего сотрудничества новым содержанием, а также достигли конкретных договоренностей о сотрудничестве в сферах экономики, культуры, образования и энергетики.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела официальные переговоры с Министром иностранных дел Республики Польша, Действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау, находящимся с официальным визитом в Монголии. На официальных переговорах был затронут широкий круг вопросов монголо-польских двусторонних отношений, регионального и международного сотрудничества.

Выразив удовлетворение активным развитием традиционно дружественных отношений между Монголией и Польшей, министры обменялись мнениями о дальнейших целях и мероприятиях двустороннего сотрудничества. В частности, обсуждалось расширение сотрудничества двух стран в сферах торговли, экономики, цифрового развития, образования, культуры, экологии.

Подчеркнув важность визитов на высоком уровне в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями о визитах, запланированных на ближайшее время.

Министры отметили, что в последние годы товарооборот между двумя странами увеличивается, и договорились о заключении в ближайшее время межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках.

Министр Батцэцэг Батмөнх приветствовала открытие посольства Польши в Улан-Баторе, подчеркнув, что это важно не только для двусторонних отношений и сотрудничества, но и для укрепления связей между людьми.

Стороны выразили удовлетворение результатами политических консультаций между Совместной межправительственной комиссией и министерствами иностранных дел Монголии и Польши и подтвердили необходимость реализации согласованных в ходе встреч инициатив.

Представляя новую политику возрождения правительства Монголии, направленную на возрождение и интенсификацию экономики, министр Батцэцэг Батмөнх подчеркнула возможности сотрудничества в крупномасштабных совместных проектах, таких как ТЭЦ Таван Толгой.

Стороны также подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций.

Во время совместной пресс-конференции, состоявшейся после официальных переговоров, министр Збигнев Рау сказал: «Во время моего визита в Монголию в качестве Действующего председателя ОБСЕ на 2022 год я имел честь встретиться с президентом У. Хурэлсухом и другими государственными деятелями. В этом году исполняется 10 лет со дня вступления Монголии в ОБСЕ в качестве 57-го члена. Мы воздаем должное Монголии за то, что она была активным членом ОБСЕ, и за ее плодотворное сотрудничество в прошлом. Я рад, что Монголия уважает права и свободы человека и выполняет свои обязательства в рамках ОБСЕ. В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения монголо-польских отношений и сотрудничества во многих областях, таких как торговля, экономика, культура и окружающая среда. Уверен, что наши две страны добьются существенного прогресса в этих областях. Как действующий председатель ОБСЕ я хотел бы подтвердить, что организация готова поддержать Монголию в достижении ее целей в области развития и реформ».

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