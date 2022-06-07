В Самарканде уволили начальников двух сотрудников ОВД, применивших электрошокер к туристам

CentralAsia (UZ) - Начальник Самаркандского областного управления внутренних дел полковник Рахмат Маматов на пресс-конференции прокомментировал поведение сотрудников ОВД, применивших электрошокер к туристам в Самарканде.

«По вопросу электрошокера мы провели тщательную служебную проверку. Оба сотрудника, применившие электрошокер, были уволены. Прокуратура возбудила против них уголовное дело. Ведется расследование. Оба их руководителя были уволены за ошибку при даче непосредственных указаний», — сказал Рахмат Маматов.

По его словам, теперь у каждого сотрудника ОВД будет инструкция, как обращаться с гражданами и в каких случаях применять электрошокер.

«Мы разработали руководство о том, как и с кем обращаться. По каждому направлению, включая систему профилактики, которая работает с большим количеством граждан, дорожной безопасности, патрульно-постовой службы, ежедневно по одному руководителю проводит инструкции», — сказал он.

Кроме того, с начала года уволено 11 инспекторов профилактики, ненадлежащим образом исполнявших свои обязанности, более 10 привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ночь на 21 мая сотрудники патрульно-постовой службы МВД по Самарканду остановили нескольких туристов, в том числе гражданина Казахстана, и насильно с применением электрошокеров доставили их в отделение милиции для установления личности, несмотря на наличие документов.

Позже МВД сообщило, что сотрудники патрульно-постовой службы Самаркандского городского управления внутренних дел злоупотребили своими служебными обязанностями и полномочиями по использованию спецтехники.

В ходе расследования было подтверждено, что сотрудники ОВД применили к туристам незаконную силу, двое из них были уволены. Прокуратура возбудила в отношении них уголовное дело по ч. 1 ст. 206 УК Узбекистана (Превышение власти или должностных полномочий).