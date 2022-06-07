Монгольскую выставку о традициях кочевников для развития городов покажут в Европе

CentralAsia (MNG) - Директор Государственного исполнительного агентства по культуре и искусству Н.Мөнхзул и заместитель директора музея Ритберг Йоханнес Бельц подписали Меморандум о взаимопонимании в Министерстве культуры.
На церемонии подписания присутствовали министр культуры Ч.Номин и глава швейцарского отдела по сотрудничеству в Монголии Стефани Бурри.
В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании выставка о традициях кочевников для развития городов будет представлена в Музее Ритберга в Швейцарии в 2024-2025 годах, а выставку планируется показать в других крупных музеях мира.
В рамках подготовки к выставке в Монголии работают заместитель директора музея Ритберг Йоханнес Бельц и кураторы выставки Александра фон Пжиховски и Кристина Франкен.
Меморандум создается для обеспечения подготовительных работ, поскольку в организации выставки будут сотрудничать несколько организаций Монголии, в том числе Институт археологии Монгольской академии наук, Национальный музей Монголии, Государственный университет Монголии и музей Харахорум.
Музей Ритберга — один из крупнейших художественных музеев Швейцарии, в котором собрана коллекция предметов традиционного и современного искусства и культурного наследия из Азии, Африки, Америки и Океании. Коллекция музея насчитывает около 23 000 экспонатов и артефактов, а также более 37 000 этнографических фотографий.