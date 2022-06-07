Борис Джонсон выиграл голосование по вотуму недоверия. Он остается премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон

CentralAsia (CA) - Вотум недоверия, который соратники премьер-министра Бориса Джонсона по Консервативной партии Великобритании пытались вынести ему 6 июня, не удался. Соответственно, Джонсон удержался и на посту премьер-министра страны, передает The Guardian.

В голосовании, состоявшемся 6 июня вечером, приняли участие 359 консерваторов. Бориса Джонсона поддержали 211 (58,7% голосов) из них, против премьер-министра (то есть за его отставку) выступили 148.

«Это означает, что как правительство мы можем двигаться дальше и сосредоточиться на вещах, которые, по моему мнению, действительно важны для людей. Я благодарен коллегам и той поддержке, которую они мне оказали. Что нам нужно сделать сейчас, так это объединиться как правительство и партия»,— заявил Борис Джонсон Би-би-си после публикации результатов голосования.

Голосование стало возможно после того, как его проведение поддержали как минимум 15% всех консерваторов в Палате общин (то есть 54 депутата). Для отставки премьера о недоверии ему должны были объявить не менее 180 человек. При таком варианте консерваторы должны были бы затем в течение трех месяцев провести выборы нового лидера партии. Теперь же премьер будет освобожден от повторения процедуры еще минимум на год.

Борис Джонсон тем временем весь день пытался повлиять на исход голосования.

За несколько часов до него премьер-министр обратился к своим однопартийцам за закрытыми дверями. Как стало известно Би-би-си, Борис Джонсон пообещал «снова привести их к победе» и предостерег от погружения в «бессмысленные братоубийственные дебаты» о будущем Консервативной партии. Высокопоставленный партийный источник сказал телеканалу, что особенно позитивно были восприняты слова премьер-министра о том, что депутаты не должны «плясать под дудку СМИ».

Кроме того, перед этим Борис Джонсон написал однопартийцам письмо. «Я прошу вас о поддержке сегодня, потому что знаю, как много мы можем достичь вместе»,— говорилось в тексте, распространенном пресс-службой премьера утром 6 июня. В то же время Джонсон приветствовал проведение вотума недоверия, надеясь на удачу. «Это шанс положить конец многомесячным пересудам и позволить правительству подвести черту и двигаться дальше»,— процитировала премьера его пресс-служба. Джонсон также перечислил все, чего стране удалось достичь при его руководстве, включая «разрешение «Брексит»-кризиса» и «быстрое открытие экономики» на фоне ситуации с коронавирусом в мире.

Премьер-министр признал, что часть критики в его адрес была справедливой, но тут же добавил: «А другая часть — не особо».

Поводом для объявления вотума недоверия премьеру стал скандал с участием Бориса Джонсона в вечеринках во время общенационального локдауна в 2020–2021 годах. Некоторые из них проводились в правительственной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Первые публикации на эту тему появились в британских СМИ еще в конце прошлого года. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали коронавирусные ограничения и к тому же был объявлен национальный траур. Изначально Борис Джонсон отрицал свою вину, но по мере публикации фактов был вынужден попросить прощения за содеянное и заплатить штраф за одну из вечеринок. Таким образом, он стал первым британским премьер-министром, на которого были наложены штрафы за нарушение закона во время пребывания в должности.