Будет проведена оценка реализации соглашения, заключенного с ООО «Петрочайна Дачин Тамсаг»

CentralAsia (MNG) - Состоялось заседание рабочей группы по оценке соглашения о разделе продукции с ООО «Петрочайна Дачин Тамсаг» и перезаключению соглашения на основании соответствующего законодательства. Возглавляет рабочую группу вице-премьер-министр С.Амарсайхан.

В ходе встречи министр горнорудной и тяжелой промышленности Г.Ёндон проинформировал членов рабочей группы о соглашении о разделе продукции. Он сказал: «С принятием Закона о нефти в 1991 году Монголия начала геологоразведочные работы. В результате было обнаружено более 40 миллионов тонн ресурсов. Так, с 1993 г. участки «Тосон-Уул XIX» и «Тамсаг XXI» начали разрабатывать свою нефть, которая продолжает экспортироваться в Китайскую Народную Республику.

По соглашению сторона Монголии должна приобрести 40 процентов нефти. Несмотря на это, наша страна получает только 24 процента, а остальное отчисляется на возмещение затрат.

До 2022 года Монголия экспортировала в общей сложности 9,5 млн тонн сырой нефти. Кроме того, есть исследование, согласно которому ежегодно в страну импортируется 1,8 миллиона тонн нефтепродуктов. Таким образом, крайне необходимо ввести в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод. В настоящее время, когда идет строительство нефтеперерабатывающего завода, важно увеличить разведочные и эксплуатационные мощности и построить нефтепроводы».

Вице-премьер-министр поручил членам рабочей группы провести исследования по реализации статей, отраженных в соглашении, заключенном с ООО «Петрочайна Дачин Тамсаг», соответствуют ли последние изменения, внесенные в Закон о нефти, международным законам, рассчитать операционные расходы в детализировать и провести исследование экономической отдачи.

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