экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Представители Национальных олимпийских комитетов Монголии и Канады встретились в Ванкувере

CentralAsia (MNG) -  Вице-президент Национального олимпийского комитета Монголии Одбаяр Одончимэд в Ванкувере провел встречу с вице-президентом по иностранным делам и связям с общественностью НОК Канады Эндрю Бейкером.

В ходе встречи Одбаяр Одончимэд проинформировал о деятельности НОК Монголии, истории и развитии спорта страны и выразил заинтересованность в сотрудничестве с НОК Канады для продвижения зимних видов спорта.

Стороны обменялись мнениями о развитии цифровых медиа, подготовке будущих спортивных менеджеров, а также обсудили установление долгосрочных партнерских отношений.

Вице-президент Эндрю Бейкер приветствовал это предложение и выразил готовность сотрудничать с Национальным олимпийским комитетом Монголии во всех аспектах.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Токаев назвал референдум по конституции поворотным моментом в истории Казахстана
  • В продажу вышли билеты на турнир Большого шлема в Улан-Баторе-2022
  • В Узбекистане за сутки выявлены 6 инфицированных COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com