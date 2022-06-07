Представители Национальных олимпийских комитетов Монголии и Канады встретились в Ванкувере
CentralAsia (MNG) - Вице-президент Национального олимпийского комитета Монголии Одбаяр Одончимэд в Ванкувере провел встречу с вице-президентом по иностранным делам и связям с общественностью НОК Канады Эндрю Бейкером.
В ходе встречи Одбаяр Одончимэд проинформировал о деятельности НОК Монголии, истории и развитии спорта страны и выразил заинтересованность в сотрудничестве с НОК Канады для продвижения зимних видов спорта.
Стороны обменялись мнениями о развитии цифровых медиа, подготовке будущих спортивных менеджеров, а также обсудили установление долгосрочных партнерских отношений.
Вице-президент Эндрю Бейкер приветствовал это предложение и выразил готовность сотрудничать с Национальным олимпийским комитетом Монголии во всех аспектах.
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