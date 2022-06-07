Байден ввёл в США режим ЧС из-за угрозы энергодефицита

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации из-за возможных проблем с производством электроэнергии в стране. Он также распорядился продлить временное разрешение беспошлинного ввоза в страну солнечных батарей из стран Азии. Об этом сообщается в заявлении на сайте Белого дома.

«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», — говорится в заявлении.

Как говорится в сообщении, энергобезопасности США угрожают нарушения поставок на энергетических рынках, вызванные военным конфликтом России и Украины, а также изменения климата. Как говорится в прогнозах федеральной комиссии по регулированию энергетики и североамериканской корпорации по надежности электроснабжения, эти факторы могут в ближайшее время вызвать проблемы с производством электроэнергии в США.

Для решения проблемы освобождаются от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Кроме того, как говорится в заявлении Белого дома, в 2022 и 2023 годах на долю солнечных установок и батарей должно приходиться более половины новых мощностей в электроэнергетике.

Ранее, 8 марта власти США запретили весь импорт энергоносителей из России. На фоне этого в США резко выросли цены на бензин. В мае сенаторы США начали обсуждение сделки, которая позволит смягчить энергетический кризис в стране. Республиканцы предлагают разблокировать многомиллиардные ассигнования на борьбу с изменением климата, а демократы — снять ограничения на добычу энергоносителей на территории США.