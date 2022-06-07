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Ladakh Scouts участвуют в учениях «Хааны эрэлд», организованных Монголией

CentralAsia (MNG) -  В Монголии начались многонациональные миротворческие учения «Хааны эрэлд» -("Khaan quest") с участием воинских контингентов из 16 стран. Г-н Ухнаагийн Хурэлсух, достопочтенный президент Монголии, открыл учения на впечатляющей церемонии, организованной на месте проведения учений в Монголии, — пишет aninews.in.

Ladakh Scouts
Ladakh Scouts

Индийская армия представлена контингентом LADAKH SCOUTS. 14-дневные учения направлены на повышение оперативной совместимости, налаживание отношений между военными, развитие операций по поддержанию мира и боевой готовности между странами-участницами. Учения также позволят обменяться передовым опытом между вооруженными силами участвующих стран и будут включать полевые учения, боевые дискуссии, лекции и демонстрации.

Военные учения повысят уровень сотрудничества в области обороны между индийской армией и странами-участницами, особенно с монгольскими вооруженными силами, что укрепит двусторонние отношения между двумя странами.

Ladakh Scouts — пехотный полк индийской армии. Был создан 1 июня 1963, после войны с КНР 1962 года, из 8 подразделений, собранных из 7-го и 14-го батальонов Джамму-Кашмирской лёгкой пехоты. Основная задача полка — охрана границ Индии в условиях Ладакхского высокогорья. Неофициальное название Снежные воины или Снежные тигры.

Вскоре после создания полк принял участие в войне 1965 с Пакистаном. Также полк одним из первых принял участие в «Операции Виджей» (Каргильской войне 1999 г.). Майор Сонам Вангчук стал последним из полка, получившим MVC в этом конфликте. Скауты получили статус настоящего пехотного полка только в 2000 г. Несколько батальонов планируется расширить.

В скаутах служат известные спортсмены — Джамьянг Намгьял и Таши Лундуп.

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