Монгольские хоккеисты примут чемпионат мира на родине

CentralAsia (MNG) - Конгресс Международной федерации хоккея (IHF) в Финляндии объявил, что четвертый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдет в столице Монголии.

Таким образом, Монголия впервые в своей истории примет чемпионат мира по хоккею на арене «Steppe Arena» с 12 по 16 марта 2023 года. Сборные Монголии, Филиппин, Гонконга, Тайваня и Сингапура примут участие в четвертом дивизионе чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщает Государственный комитет по физической культуре и спорту.

Сборная Монголии по хоккею с шайбой представляет Монголию на международных турнирах. Занимает 46 место мирового рейтинга ИИХФ. Руководит сборной Федерация хоккея Монголии.

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