экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольские хоккеисты примут чемпионат мира на родине

CentralAsia (MNG) -  Конгресс Международной федерации хоккея (IHF) в Финляндии объявил, что четвертый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой пройдет в столице Монголии.

Таким образом, Монголия впервые в своей истории примет чемпионат мира по хоккею на арене «Steppe Arena» с 12 по 16 марта 2023 года. Сборные Монголии, Филиппин, Гонконга, Тайваня и Сингапура примут участие в четвертом дивизионе чемпионата мира по хоккею с шайбой, сообщает Государственный комитет по физической культуре и спорту.

Сборная Монголии по хоккею с шайбой представляет Монголию на международных турнирах. Занимает 46 место мирового рейтинга ИИХФ. Руководит сборной Федерация хоккея Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • ЦКР Казахстана озвучила предварительные итоги референдума
  • Монголка работает специалистом по космосу в правительстве Великобритании
  • Протесты в Казахстане: Арману Дикому продлили арест еще на 2 месяца


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com