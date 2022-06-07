Госстандарт был установлен для Морин Хуур

CentralAsia (MNG) - Стандартизация монгольских национальных музыкальных инструментов проводится с 2009 года Агентством по стандартизации и метрологии и Профессиональной ассоциацией Морин Хуур. Сегодня были представлены результаты этой работы, а вновь созданный стандарт Морин Хуур официально утвержден и передан Национальной профессиональной ассоциации Морин Хуур.

«Есть много международных музыкальных фестивалей Морин Хуур и научных конференций. Иностранные ученые часто приезжают в Монголию и спрашивают, существует ли стандарт для монгольской музыки Морин Хуур. Форма и размер звука также очень важны. Это потому, что исследования показали, что звук и мелодия Морин Хуур меняются в зависимости от размера», — говорит Баттөгс, преподаватель Морин Хуур Университета музыки и исполнительских искусств.

Морин Хуур — монгольский смычковый музыкальный инструмент. Распространён в Монголии, в КНР (Внутренняя Монголия, Синьцзян-Уйгурский автономный район), в России (Бурятия, Калмыкия, Иркутская область, Забайкальский край).

Головка грифа морин хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Звук инструмента в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием или с дуновением ветра в степи, в некоторых композициях звук инструмента имитирует ржание.

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