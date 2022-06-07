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Экс-председателю КНБ Кариму Масимову продлили срок ареста до 6 июля
Карим Масимов
Карим Масимов

CentralAsia (KZ) -  Сроки содержания под стражей экс-главы КНБ Казахстана Карима Масимова и бывшего зампредседателя КНБ, начальника службы специального назначения «А» Ануара Садыкулова продлили до 6 июля 2022 года, сообщили в Комитете национальной безопасности РК в ответ на запрос Informburo.kz.

Арест бывшего зампредседателя КНБ Даулета Ергожина продлён до 13 июля.

«Следственно-оперативной группой КНБ продолжается расследование уголовного дела в отношении Масимова, Садыкулова, Ергожина и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями 175 часть 1, 179 часть 3, 218 часть 3 пункт 3, 362 часть 4 пункт 3, 366 часть 4 УК РК», – сообщили в КНБ.

Дело Карима Масимова расследуют по нескольким статьям Уголовного кодекса: «Получение взятки, превышение власти и должностных полномочий», а также «Государственная измена». Расследование проходит под грифом «совершенно секретно».

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