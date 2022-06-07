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В Узбекистане скончался мужчина, выпрыгнувший на ходу из автомобиля, перевозимого на штрафстоянку

CentralAsia (UZ) -  Под Ташкентом мужчина, которого инспектор ДПС вез на штрафстоянку, выпрыгнул на ходу из автомобиля, получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Об этом рассказал пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов.

Инцидент произошел 20 мая теущего года на 52 км автодороги Нурафшан-Ахангарон, проходящей через село Узар Ахангаранского района Ташкентской области. Для осмотра инспекторы ГСБДД остановили автомобиль ВАЗ-2121. Выяснилось, что водитель автомобиля 1995 года рождения управлял транспортным средством без наличия водительского удостоверения.

На водителя составили электронный административный протокол и повезли авто на штрафстоянку. Когда инспектор вез водителя на пассажирском сиденье, мужчина резко открыл дверь и выпрыгнул на ходу из машины. Инспекторы ДПС оказали гражданину первую помощь и доставили в Ахангаранское городское медицинское объединение. Ему поставили диагноз «открытая черепно-мозговая травма, сильное кровоизлияние в мозг, сотрясение мозга».

6 июня, несмотря на оказанное лечение, мужчина скончался в больнице.

Дело расследует прокуратура. Назначена судмедэкспертиза и взяты видеозаписи с body-камеры сотрудника ДПС.

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