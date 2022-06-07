США решили арестовать два «самолета Абрамовича» из-за нарушений экспортных запретов

Роман Абрамович

CentralAsia (CA) - Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, разрешающий Министерству юстиции арестовать два самолета, принадлежащих российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, передает CNBC со ссылкой на материалы суда. Американские власти предполагают, что Абрамович вопреки экспортным ограничениям США отправил в Россию Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER.

Решению окружного суда Манхэттена предшествовало начатое Бюро промышленности Министерства торговли административное производство против Абрамовича. Согласно документам, поданным в суд, самолеты, связанные с Абрамовичем, — это Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER. Минторг требует оштрафовать миллиардера из России за нарушение экспортных ограничений США в отношении самолетов.

Прокуроры заявили, что оба самолета были доставлены в марте в Россию в нарушение экспортных ограничений США, введенных после начала российских военных действий в Украине. Эти ограничения запрещают экспорт, реэкспорт или передачу внутри США самолетов и авиационных частей и компонентов американского производства в Россию или в пределах России без лицензии BIS.

Из судебных протоколов следует, что Boeing стоимостью $350 млн сейчас находится в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах, а Gulfstream — в России. Согласно показаниям данным под присягой агентом ФБР, Абрамович «владел и (или) контролировал Gulfstream и Boeing через ряд подставных компаний».

По документам, Абрамович является бенефициаром кипрской Europa Settlement Trust. Она владеет и контролирует Wotten Overseas Holdings на острове Джерси. Wotten в свою очередь владеет компанией Clear Skies Flights — ей принадлежит Gulfstream, и Wenham Overseas, которая базируется на Британских Виргинских островах — ей принадлежит Boeing. В апреле власти Джерси заморозили активы Абрамовича стоимостью более $7 млрд. Джерси — часть Нормандских островов, расположенных у побережья Нормандии (Франция), и является самоуправляемой страной. Главой государства является королева Великобритании Елизавета II, Великобритания обеспечивает военную защиту острова.

США не вводили персональных санкций против Абрамовича, санкции ЕС были введены 15 марта. Свое решение Брюссель обосновал тем, что Абрамович имеет «давние и тесные связи с Владимиром Путиным», что «помогло ему сохранить свое значительное богатство», а налогообложение бизнеса миллиардера является «существенным источником поступлений» в российский бюджет. Великобритания ввела санкции против миллиардера 10 марта, а позднее распространила ограничения и на Evraz. В конце мая Абрамович оспорил санкции ЕС в Европейском суде общей юрисдикции.

В мае правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу «Челси», который принадлежал Абрамовичу, а государственные органы Великобритании зарегистрировали сделку. Клуб купила группа инвесторов во главе с миллиардером Тоддом Боэли (состояние, по данным Forbes Real-Time, $4,5 млрд). Покупатели заплатят 2,5 млрд фунтов ($3,1 млрд) за доли в клубе. Помимо этой суммы, 1,75 млрд фунтов ($2,17 млрд) новые владельцы вложат в развитие клуба. Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за $233 млн у предыдущего владельца — Кена Бейтса.