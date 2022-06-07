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Казахстан отменит требование о наличии ПЦР-теста и паспорта вакцинации при пересечении границы

CentralAsia (KZ) -  Казахстан с 8 июня отменяет требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации против COVID-19 при пересечении государственной границы. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, передает Tengrinews.kz.

«Отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан Республики Казахстан и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии - справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, это решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

Кроме того, с 8 июня отменяется запрет на работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках государственной границы Казахстана в семи регионах республики.

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