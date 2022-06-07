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В Узбекистане по подозрению в хищении бюджетных средств на $4 млн задержан глава Андижана

CentralAsia (UZ) -  Задержан глава города Андижана Бахром Хайдаров, передает издание «Bugun». Его подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 48 млрд сумов (более 4,3 млн долларов).

Сообщается, что Бахром Хайдаров на предыдущей должности начальника областного финансового управления вступил в сговор с сообщниками и присвоил 48 млрд сумов бюджетных средств.

В рамках расследования, проводимого Генеральной прокуратурой Узбекистана, обвинения предъявлены 37 лицам, 32 из которых были заключены под стражу.

Чиновники занимались завышением и подменной данных отдела образования. Сообщается, что из 48,5 млрд сумов по уголовным делам до сих пор взыскано только 11,2 млрд сумов (23,1%).

В конце мая текущего года Хайдарова лишили депутатской неприкосновенности, поскольку будучи уже главой города, он в результате нарушений, связанных с выделением земли, нанес ущерб интересам государства на сумму более 1,7 млрд сумов.

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