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Казахстан собирается продлить до 1 сентября действие квоты на вывоз пшеницы и муки
Предыстория: Минсельхоз Казахстана вводит ограничение на экспорт зерна и муки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане квотирование на экспорт пшеницы и муки будет продлено до 1 сентября, сообщил министр сельского хозяйства республики Ербол Карашукеев, передает Tengrinews.kz.

«Квота будет продлена, 15 июня срок этой квоты заканчивается, если мы будем брать порядка 1 миллиона тонн зерна - у нас квота была - из них 40% выбрано, из муки порядка 70% выбрано за это время. Сейчас мы принимаем решение, анализируем, с высокой вероятностью квотирование будет продлено до 1 сентября», - заявил министр журналистам в кулуарах правительства.

В апреле текущего года министерство сельского хозяйства Казахстана установило квоту на экспорт пшеницы в объеме 1 млн тонн, а также муки в объеме 300 тыс. тонн.

При этом на внутренний рынок производители обязаны поставить 10% от вывозимого объема, причем по сниженным ценам – то есть 100 тыс. тонн зерна и 30 тыс. тонн муки.

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