Учёные Узбекистана работают над созданием хлопчатника разного цвета

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане проводятся испытания по производству хлопка светло-коричневого, темно-коричневого, красного, желтого, светло-зеленого и темно зеленого цвета с высоким качеством волокна, сообщили в Минсельхозе респулики.

На испытательном поле лаборатории «Биотехнология хлопка» НИИ селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка при Министерстве сельского хозяйства Республики Узбекистан, с применением современных методов молекулярной генетики, физиологии, биохимии и селекции, учёные ведут научные исследования по созданию сортов с высоким качеством волокна.

Известно, что в природе, кроме белого хлопчатника, встречаются хлопчатники разных цветов. Сотрудники лаборатории исследуют эти сорта хлопка и обогащают хозяйственные качества видов хлопчатника с светло-коричневым, темно-коричневым, красноватым, желтым, светло-зеленым, темно зеленым, а в дальнейшем планируют работать и с другими цветами. Развитие этого направления позволит повысить экономическую эффективность сельского хозяйства, и увеличить экспортный потенциал хлопка.

В 50-х и 60-х годах ХХ века были проведены обширные исследования по выращиванию естественно окрашенных (разноцветных) культурных сортов хлопка. Однако с развитием химической промышленности были созданы разнообразные высококачественные красители, и спрос на этот вид хлопка исчез.

При химической переработке хлопкового волокна в текстильной промышленности требуется большое количество воды, энергии, химикатов и других ресурсов. Процесс окрашивания тканей загрязняет окружающую среду из-за использования канцерогенных химических красителей и побочных продуктов. На сегодняшний день предпринимаются действия по сокращению различных химических отходов, образующихся в процессе окрашивания тканей, и связанных с этим экологических угроз. Одним из таких перспективных направлений стало использование натурального цветного хлопкового волокна и развитие его производства.

Несмотря на то, что сорта хлопка с естественно окрашенным хлопковым волокном имеют более низкое качество волокна, было установлено, что они более устойчивы к биотическим и абиотическим стрессам, особенно к вредителям, различным болезням, засолению и засухе. Поэтому потребность в экологически чистых пестицидах и инсектицидах при возделывании значительно меньше. Это, в свою очередь, и повышает возможность выращивания органического хлопка. Из-за низкого качества натурально окрашенного хлопкового волокна селекционеры проводят исследования для улучшения ключевых показателей качества волокна, особенно его длины, прочности и микронейра волокна, а также повышения его плодородности, отметили в министерстве.