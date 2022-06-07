На северо-западе Туркменистана сохраняется запрет на купание в море - СМИ

CentralAsia (TM) - В городе Гарабогаз на северо-западе Туркменистана сохраняется запрет на купание в море.

Полицейские стали прогонять жителей с пляжей в самом начале пандемии коронавируса, весной 2020 года. Как свидетельствуют источники turkmen.news, сейчас, несмотря на некоторое смягчение карантинных норм, в данном вопросе ничего не изменилось.

Пляжи патрулируют полицейские, военнослужащие и сотрудники других силовых ведомств.

Издание отмечает, что на курорте Аваза, возобновившем свою работу, то местные жители могут попасть в курортную зону, лишь показав паспорт с местной пропиской и сертификат о прививке от COVID-19. Заехать туда из города Туркменбаши можно через два полицейских поста.

Туристы из других регионов заезжают в отели, только если имеют разрешение от миграционной службы, прививочные сертификаты и путевку. Для тех, кто смог попасть в Авазу, пляжи открыты, купание на них разрешено.

Официально власти Туркменистана не признают факт проникновения коронавируса в страну. При этом в Туркменистане предпринимаются довольно жесткие карантинные меры.