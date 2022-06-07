ЦИК Казахстана огласил итоги референдума по поправкам в Конституцию

CentralAsia (KZ) - Поправки в Конституцию Казахстана поддержали 77,18% избирателей, голосовавших на референдуме, или 6,1 млн человек, сообщил в ходе брифинга глава ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров, трансляция заседания шла на сайте в YouTube.

Против поправок проголосовали 18,66% избирателей или 1 490 470 человек, уточнил глава ЦИК. Явка на референдуме, по данным комиссии, составила 68,05%, свои голоса отдали почти 8 млн граждан. Всего право голоса в Казахстане имеют 11,73 млн граждан.

Ранее ЦИК подвела предварительные итоги голосования и выяснила, что примерно в 1,58% бюллетеней были отмечены оба варианта ответа («за» и «против» поправок). Эти бланки признали действительными, но не стали учитывать при подсчете голосов. Еще 2,58% оказались недействительными.

Абдиров пояснил, что для того, чтобы предложенные изменения были одобрены, необходимо, чтобы свои голоса «за» отдали более 50% участников референдума не менее, чем в 2/3 областей, городов республиканского значения и столиц. Поправки поддержало абсолютное большинство жителей регионов, заключил он.

Ранее, в день голосования, исследовательский институт «Общественное мнение» со ссылкой на данные экзитполов, сообщал, что при явке в 70,1% поправки поддержали 74,8% граждан Казахстана, а против высказались 25,2%.

Референдум в Казахстане прошел в воскресенье, 5 июня, власти признали его состоявшимся.

Всего на голосование вынесли 33 поправки, которые затрагивают треть текста Конституции Казахстана. Одна из ключевых поправок — исключение из Конституции статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Так как поправки приняли, он должен лишиться большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации), теперь его правовое положение будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах. Сам Назарбаев поддержал свое исключения его упоминания из Конституции.

Поправки также предполагают, что один президент Казахстана не может быть избран на пост более двух раз подряд, при этом на период исполнения полномочий он должен выйти из партии. Кроме того, его близким родственникам запретят занимать должности госслужащих.

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