Зеленский признал, что в плен сдались более 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»

CentralAsia (CA) - Вопросом обмена пленных с Россией занимается Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Он подтвердил, что в плену находятся около 2,5 тыс. украинских военных с мариупольского завода «Азовсталь», передает «Интерфакс-Украина».

Ранее киевские власти называли вывод украинских военных с «Азовстали» эвакуацией, а не сдачей в плен.

«ГУР должен заниматься этим вопросом и должен дать результат. Результат единственный — вернуть людей домой»,— заявил Зеленский. Для вопроса обмена пленными, по словам президента, на базе ГУР создан специальный объединенный орган.

Владимир Зеленский сообщил, что первой поставленной перед ГУР задачей была задача вывести украинских военнопленных живыми. Эта задача, по словам господина Зеленского, выполнена.

«На сегодня есть вторая часть: вернуть их живыми домой. Мы ждем от них результата. Но мы не можем каждый день их спрашивать: «Ну что там?» Все это непросто. Будем верить, что им удастся поставленная задача»,— отметил президент Украины.

20 мая на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались остатки украинского гарнизона, большая часть из которых состояла в полку нацгвардии «Азов». По данным Минобороны РФ, их было 2439 человек. Глава признанной РФ Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин говорил, что на подконтрольных властям ДНР территориях содержатся около 5 тыс. украинских военнопленных. По словам Пушилина, 2,4 тыс. из них сдались в плен с территории «Азовстали». Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что украинских военных с «Азовстали» будет судить международный трибунал с участием республик Донбасса и России.