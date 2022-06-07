Российские войска продолжают наступление на Изюм и Славянск, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Войска РФ продолжают наступление в направлении Изюма и Славянска. Также российские войска пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина (что дает контроль над трассой Харьков-Ростов, проходящей через Славянск). Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 7 июня.

По информации Генштаба, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Белоруссии. В рамках создания южного оперативного командования, предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Белоруссии до 80 тысяч человек (сейчас в белорусских ВС порядка 60 тыс. солдат). Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.

По данным Генштаба, РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории РФ произведены минометные обстрелы подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Ходино и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении российские войска основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживанию продвижения украинских войск. Проводят дистанционное минирование местности в направлении наступления украинских войск на Рубежное.

«Российские войска обстреливают позиции украинских войск в районах населённых пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха. В целях уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляют воздушную разведку с применением БПЛА», - пишет Генштаб.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, российская армия нанесла авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия войск РФ сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении российские войска активных боевых действий не вели. Нанесли ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

В Северодонецке россияне продолжают штурм, сообщает Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили наступление российских войск в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

По данным Генштаба, украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям российских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области. Войска РФ потеряли более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

«В целях восстановления утраченного положения российская армия, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершила наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций украинских войск российская армия вела воздушную разведку БПЛА», - сообщает Генштаб.

Также, по информации Генштаба, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

За прошедшие сутки ВСУ отбили 10 российских атак на Донбассе, уничтожены один танк, 3 артиллерийских системы, 2 боевых бронированных машины, один автомобиль и 2 склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».