Узбекистан посетит первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед

CentralAsia (UZ) - Первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Амина Мохаммед посетит Узбекистан, передает МИД РУз.

Визит ожидается 8-9 июня, в рамках которого пройдут переговоры в Сенате Олий Мажлиса и Агентстве по делам молодежи. Также Амина Мохаммед встретится с женщинами-лидерами Узбекистана. Во время встреч планируется обсудить вопросы взаимодействия Узбекистана с ООН.

2 июня Узбекистан посетил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. В рамках визита он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым.