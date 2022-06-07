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Главы МИД Туркменистана и России обсудили визит Сердара Бердымухамедова в Москву

CentralAsia (TM) -  Широкий спектр направлений двустороннего сотрудничества, в том числе подготовку предстоящего визита президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Россию обсудили 6 июня в ходе телефонного разговора министры иностранных дел Рашид Мередов и Сергей Лавров. Об этом сообщили в туркменском МИД.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели также ряд вопросов, связанных с подготовкой к VI Каспийскому саммиту, который состоится в этом году в Туркменистане.

Как уже сообщалось, 8 апреля глава РФ провёл телефонный разговор с новым президентом Туркменистана, в котором был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление туркмено-российского стратегического партнёрства. Владимир Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом.

Ожидается, что в ходе предстоящего визита в Москву состоится торжественная церемония награждения президента Сердара Бердымухамедова российским орденом Дружбы, которого он удостоен «за большой вклад в укрепление стратегического партнёрства между РФ и Туркменистаном».

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