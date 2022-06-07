Туркменистанцам напомнили о необходимости носить маски в закрытых помещениях и в транспорте

CentralAsia (TM) - В Туркменистане с 1 июня отменили ношение масок на открытом воздухе, однако соблюдение масочного режима в закрытых помещениях и во всех видах транспорта все еще остается рекомендательным.

Об этом сегодня сообщил Информационный центр Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана. Текст сообщения приводится на официальном сайте turkmenmetbugat.gov.tm, в газетах «Туркменистан» и «Нейтральный Туркменистан».

Информационный центр Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана рекомендует:

«Соблюдайте правила личной гигиены и санитарных норм. В помещениях и транспорте носите медицинские маски. На открытом воздухе снимайте медицинские маски. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. Оберегайте себя от воздействия прямых солнечных лучей».

Ранее к такому решению пришли специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана после тщательного изучения отчётов ВОЗ и анализа новостей СМИ об ослаблении в мире ситуации, обусловленной пандемией, в результате чего значительная часть государств поэтапно смягчает профилактические меры.