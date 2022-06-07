Токаев назначил своего спецпредставителя на космодроме «Байконур»

Кайрат Нуртай

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил во вторник своим специальным представителем на космодроме «Байконур» Кайрата Нуртая. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Распоряжением главы государства Нуртай Кайрат Ырзакулулы назначен специальным представителем президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур», - говорится в сообщении.

Нуртай с марта нынешнего года занимает должность заместителя главы администрации Кызылординской области Казахстана, где расположен космодром.

В 2020-2021 годах работал акимом Кармакшинского района Кызылординской области.

В 2015-2019 годы - заместитель, первый заместитель акима Шымкента.

Также имеет опыт работы в Администрации президента Казахстана.

Нуртай родился в 1982 году, окончил Казахский национальный технический университет им. Сатпаева и Университет им. Кунаева. В январе нынешнего года Токаев освободил от должности своего специального представителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова, который работал на этом посту с апреля 2020 года.

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