Армия Белоруссии проводит тренировки по переходу с мирного на военное время

CentralAsia (CA) - В Вооруженных силах Белоруссии начались тренировки по переходу с мирного на военное время с участием всех подразделений и категорий военнослужащих. Сколько человек в них участвует и как долго они продлятся, Минобороны республики не сообщило.

«Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мероприятий по переводу с мирного на военное время»,— рассказало ведомство в Telegram.

Отмечается, что занятия по боевой готовности были организованы после очередного призыва на военную службу и прохождения новоприбывшими программы начальной военной подготовки.

В ведомстве добавили, что тренировки проводятся в соответствии с планом подготовки ВС в 2021/2022 учебном году.

В мае в белорусской армии прошла внезапная проверка вооруженных сил. Ее целью власти называли оценку «готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». 10 мая Белоруссия также объявила о развертывании «сил специальных операций» на границе с Украиной. В конце мая президент Александр Лукашенко поставил задачу создать в стране народное ополчение. Также он поручил создать оперативное военное командование на украинском направлении.