Таджикистан занял первое место в мире по импорту продовольствия, - Standard & Poor’s

CentralAsia (TJ) - Американское Рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) в своем новом докладе отметило, что рост мировых цен усилит риски для развивающихся рынков, в том числе, для Таджикистана и Узбекистана.

В докладе S&P отмечается, что страны с низким и средним уровнем дохода в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и на Кавказе больше всего страдают от потрясений на рынках продовольственных товаров.

Узбекистан и Таджикистан имеют высокую зависимость от импорта продовольствия и обычно закупают основную часть своей пшеницы у Казахстана, где действуют экспортные ограничения.

По мнению рейтингового агентства, рост цен может нанести ущерб государственным финансам и усилить недовольство среди населения.

В докладе отмечается, что российско-украинский конфликт нанес серьезный ущерб мировой продовольственной цепочке. Украина является одной из ведущих стран мира, которая экспортирует пшеницу и другие зерновые, а также подсолнечное масло. В результате конфликта поток сельскохозяйственной продукции из этого государства был перекрыт, а цены на продовольствие поднялись.

Авторы доклада пишут, что рост цен на энергоносители и продукты питания означает потери платежного баланса, фискальные и ростовые потери для большинства развивающихся рынков. По мнению S&P, это усугубит напряженность в государственных финансах и рейтингах, на которые глобальная пандемия уже оказала негативное влияние.

В Таджикистане импорт продовольствия приблизился к 3,5% ВВП, это самый высокий показатель в мире. В Узбекистане импорт продовольствия к ВВП составил более 1%.

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