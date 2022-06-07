НАТО проведет военные учения в Турции

CentralAsia (CA) - На фоне разногласий в связи с принятием в НАТО Швеции и Финляндии Североатлантический альянс проведет в Турции военные учения. Об этом сообщает турецкое информагентство «Анадолу» со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

По данным издания, учения Ramstein Dust II-2022 (RADU II-22) запланированы с 20 по 28 июня и пройдут на 3-й главной реактивной базе в городе Конья.

В министерстве обороны Турции уточнили, что учения планируется провести совместно с маневрами International Anatolian Eagle-2022.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия не войдут в НАТО, пока не будут выполнены требования Анкары прекратить поддержку терроризма, в первую очередь «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

По его словам, политика некоторых союзных государств и невыполнение ряда обещаний дали Турции понять, что необходимо более решительно отстаивать свою позицию.