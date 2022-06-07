На территории Кыргызстана обнаружен еще один оборудованный подземный тоннель в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана 4 июня обнаружил новый тоннель, выводящий на территорию Узбекистана.

Сотрудники ГКНБ при содействии соответствующих служб Кыргызстана, а также во взаимодействии с партнерами в Узбекистане под бетонным покрытием хозяйственной постройки жилого дома в г.Кара-Суу Ошской области обнаружили тоннель, связывающий подземным переходом две страны.

Установлено, что глубина тоннеля составляет 17,5 метра, в высоту вход в тоннель составляет 1,80 метра, ширина - 70-80 см, от входа до выхода на территории Узбекистана примерно 155 метров.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправным действиям с использованием данного тоннеля.

Ранее сообщалось, что 20 мая в селении Тельман Кара-Суйского района Ошской области на кыргызско-узбекской границе был обнаружен обустроенный тоннель длиной 270 метров, хозяин которой находился на лечении в психиатрической больнице Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.