Шойгу назвал число, сдавшихся в плен украинских военных

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - В общей сложности в плен сдались 6489 украинских солдат, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «КоммерсантЪ».

«За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины, их общее количество составляет 6 тыс. 489 человек»,— сказал Шойгу на селекторном совещании.

Ранее председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина сообщила, что на территориях Донецкой и Луганской народных республик находятся около 8 тыс. пленных украинских военных.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плену находятся около 2,5 тыс. украинских военных только с мариупольского завода «Азовсталь». 27 мая глава ДНР Денис Пушилин говорил, что на территориях республики содержатся около 5 тыс. украинских военнопленных (включая 2,4 тыс. с «Азовстали»). В ДНР планируют провести международный трибунал и судить часть военнопленных за военные преступления.

Украинская сторона давно не сообщала о числе российских военнопленных. Вчера, 6 июня, министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал о создании на западе Украины спецлагеря для военнопленных, обмен которых считается маловероятным. МИД Украины говорил, что Киев готов освободить россиян после окончания боевых действий, но оставляет за собой право судить тех, кого считает виновными в преступлениях. Трое российских солдат уже осуждены на Украине.