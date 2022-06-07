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Глава Минобразования Казахстана прокомментировал разделение ведомства на 2 министерства
Асхат Аймагамбетов
Асхат Аймагамбетов
Предыстория: Токаев предложил разделить министерство образования и науки Казахстана на два ведомства

CentralAsia (KZ) -  Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов прокомментировал предложение о разделении министерства на два ведомства, передает Tengrinews.kz.

«Сейчас стоит задача очень эффективно реализовать это решение, потому что эффективность системы образования и науки – это самое важное. Будем проводить необходимую работу», - сказал министр.

По его словам, решение о разделении министерства уже принято.

«Вы же все слышали решение. Решение есть, оно прозвучало, было принято соответствующим образом. Теперь необходимо думать об исполнении этого решения. Для того, чтобы от этого выиграла система образования. Поэтому мы сейчас будем работать, и (уже) работаем над этим», - добавил глава Минобразования.

Аймагамбетов подчеркнул, что решение о разделении министерств принимается правительством и президентом.

Неделю назад на сессии, посвященной 75-летию национальной академии наук в Алматы, президент Касым-Жомарт Токаев предложил разделить министерство образования и науки на два ведомства - министерство образования и министерство высшего образования и науки.

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