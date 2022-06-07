В Ташкенте декана, вытолкнувшего студентку из окна третьего этажа, приговорили к 3 годам колонии

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте вынесен приговор заместителю декана Педагогического университета Богабеку Юлдашеву, обвиняемому в изнасиловании студентки, которую он сбросил из окна третьего этажа.

По сообщению пресс-службы Ташкентского городского суда по уголовному делу о происшествии в октябре 2021 года в здании факультета профессионального образования Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, 7 июня закрытый судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемого завершен, оглашен приговор в его отношении.

Согласно приговору суда, декан признан невиновным в совершении изнасилования, и реабилитирован, так как его действиях не найден состав преступления.

Декан признан виновным частью 1 ст. 104 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Потерпевшая - Муштарибону Камилова - сообщила проекту Nemolchi.uz, что будет подавать жалобу в прокуратуру, чтобы опротестовать данное решение, а также, при необходимости, обратится в апелляционную инстанцию.

Как сообщалось, в октябре прошлого года студентка Ташкентского государственного педагогического университета столкнулась с домогательствами со стороны заместителя декана по делам молодежи вуза.

Чиновник домогался девушки в своем служебном кабинете. После того как ей удалось вырваться, она подбежала к окну, чтобы позвать на помощь. Однако мужчина вытолкнул девушку из окна третьего этажа. В больнице у девушки диагностировали перелом таза, гематомы, ушибы и сотрясение мозга.