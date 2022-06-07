Шойгу заявил о взятии Святогорска и жилых кварталов Северодонецка

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил о том, что в ходе наступления войсками РФ была занята значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу реки Северский Донец, сообщает агентство «Интерфакс».

«Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов», - сказал Шойгу.

Среди наиболее крупных освобождённых населённых пунктов он назвал Студенок, Яровую, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Министр заявил о взятии под контроль жилых кварталов Северодонецка. «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населённых пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении», - сообщил он.

В целом, по словам Шойгу, «на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской Народной Республики».