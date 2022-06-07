Tengrinews: Бензин - причина затора? Что происходит на границе Казахстана с Кыргызстаном (фото, видео)

CentralAsia (KZ) - Некоторых казахстанцев, желающих этим летом отдохнуть в Кыргызстане, ожидает неприятный сюрприз. Тем из них, кто будет пересекать границу на автомобиле, придется провести несколько часов в очереди. Почему так происходит, решили выяснить корреспонденты Tengrinews.kz, которые лично выехали в приграничное село Кордай.

После более чем двухгодичного перерыва, вызванного пандемией, 11 апреля открылась сухопутная граница между Казахстаном и Кыргызстаном. Журналисты издания отправились туда в конце мая. Это был четверг. Корреспонденты выехали из Алматы в обеденное время и прибыли в Кордай около 19:00. В конце поселка находится контрольно-пропускной пункт, через который въезжают в Кыргызстан. Но туда было не так-то легко попасть.

Журналисты издания пишут, что перед ними выстроилась вереница машин - легковых, грузовых и внедорожников. «Мы сначала проехали мимо этих автомобилей и даже не поняли, что это очередь на проезд через границу. Ближе к КПП один из водителей крикнул нам:

«Ребята, вы куда едете? Не видите, что конец очереди там, за поворотом, находится?».

Нам пришлось развернуться и занять свое место в самом конце очереди. В последний раз мы пересекали границу на автомобиле до пандемии, и тогда такого скопления машин у границы не наблюдалось. Максимум очередь была в несколько десятков метров». - сообщают сотрудники агентства.

Так как очередь двигалась очень медленно, они стали выяснять причины заторов. «Детально нам никто не объяснял. Основную версию мы собрали по крупицам и обрывочным комментариям местных жителей и водителей. Люди отвечали: «Бензин же», «Ну бензин же возят», - пишет издание.

Как рассказали Tengrinews водители, в Кыргызстане бензин марки АИ-92 сейчас стоит 62-63 сома. В пересчете на казахстанскую валюту это выходит около 340 тенге. В Казахстане такой бензин отпускают в среднем по 180 тенге (33 сома). АИ-95 в соседней стране продается по 66 сомов (360 тенге).

Из-за разницы в цене на топливо некоторые предприимчивые люди из Кордая и близлежащих сел с обоих сторон границы запустили «бизнес».

Как это происходит? В больших объемах бензин не разрешается перевозить через границу. Поэтому водители заливают полный бензобак и 20-литровую канистру на казахстанских АЗС. Далее они переходят границу, отъезжают пару-тройку километров и сливают топливо кыргызским перекупщикам. Потом возвращаются в Казахстан и повторяют этот трюк несколько раз.

Казахстанский бензин продается недалеко от границы. Скупщики выставляют товар прямо у обочины и устанавливают ценник ниже, чем на официальных заправках. Судя по заторам на КПП, спрос на казахское топливо есть. И о качестве этого продукта местные жители отзываются лестно.

Для некоторых казахстанцев это, возможно, один из способов прокормить свою семью. Некоторые торговцы бензином говорят, что зарабатывают не так уж много - всего 100 тенге (18 сом) с каждого литра бензина.

Но сложившаяся ситуация создает неудобства для других граждан, преимущественно туристов. Некоторые водители стоят в очереди до пяти часов.

Журналисты Tengrinews простояли в очереди около получаса. Затем подошел мужчина и уточнил, не везут ли они бензин за границу. Услышав отрицательный ответ, он посоветовал подойти ближе к контрольно-пропускному пункту. По его словам, иначе сотрудники издания могли простоять там до глубокой ночи. А «контрабандисты» стараются пропускать без очереди женщин-водителей, а также тех, у кого в машине есть дети.

Послушав совета, корреспонденты Tengrinews объехали затор и стали расспрашивать водителей, которые стояли почти у КПП. Как оказалось, они стоят тут уже 5 часов. Один из них, не поворачивая головы, ответил: «Пять тысяч тенге». Журналисты стали искать другого и увидели мужчину, у которого лицо было более дружелюбным. «И они мы прогадали: он пропустил нас вперед себя, и мы бесплатно вклинились в начало очереди. Конечно, позади нас начали сигналить другие водители».

При пересечении границы журналисты Tengrinews поняли, что километровые заторы можно решить, увеличив персонал пропускного пункта. На казахстанской стороне число кабин паспортного контроля в апреле прошлого года увеличили с 13 до 34. Но в день, когда журналисты пересекали пункт, там работали не все кабинки для водителей.

Издание отмечает, что в субботу, когда они возвращались в Казахстан, заторов у границы со стороны Бишкека практически не было, «наша очередь подошла через 20 минут».

«Паспортный контроль мы прошли быстро. После этого мы застряли на мосту, который соединяет контрольно-пропускные пункты двух стран. В нашем случае это заняло 2-2,5 часа», - сообщают журналисты.

В Кыргызстане весь бензин импортируется из России, что сказывается на ценах. Поэтому многие кыргызстанцы переводят свои авто на газ. А к тем, кто все еще пользуется традиционным для машины топливом, приходят на помощь казахстанские АЗС.

Tengrinews отмечает, что раньше огромные очереди на границе можно было наблюдать с кыргызской стороны, когда люди ехали за дешевыми вещами на рынок «Дордой».

В этой связи издание направило запросы в компетентные органы с просьбой прокомментировать ситуацию. На вопросы Tengrinews ответили в Пограничной службе КНБ.

«После реконструкции КПП «Кордай» функционирует в штатном режиме. С 11 апреля текущего года на границе с Кыргызстаном сняты ограничения, введенные ранее в связи с пандемией. С началом туристического сезона рассматривается вопрос выделения отдельных полос движения и стоек для проверки документов», - сообщили в ведомстве.

В Погранслужбе напомнили, что на «Кордае» есть 8 полос движения для автомобилей и 34 стойки паспортного контроля. Отмечается, что количество работающих стоек ежедневно регулируется с учетом загруженности в определенное время суток. Также на КПП осуществляется санитарно-эпидемиологический и экспортный контроль.

«Как правило, не менее 70% кабин паспортного контроля осуществляют пропуск через границу с учетом стоек на досмотровой площадке. Время на оформление одного лица составляет до трех минут, легкового автотранспорта - 15 минут, грузового - 25 минут, а автобуса - 35 минут.

За май этого года через «Кордай» пропущено 78 694 транспортных средства. В среднем в сутки пересекало свыше 2500 транспортных средств в обоих направлениях», - добавили в Погранслужбе КНБ.

В ведомстве напомнили, что с ноября прошлого года министр энергетики Казахстана временно запретил вывозить из страны более 20 литров бензина, за исключением объема бензобаках. Ограничение действовало до 22 мая этого года.

«Кроме того, между государствами-членами ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования и государственного контроля», - подытожили в Пограничной службы КНБ.

26 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Бишкеке переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Глава казахского государства акцентировал внимание на вопросах улучшения пропускной способности казахско-кыргызской границы, включая внедрение цифровых решений в таможенные процедуры, а также создания модернизированного пункта пропуска «Кордай - Ак Жол».

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