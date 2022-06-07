Казахстан открывает сухопутные границы с Узбекистаном и Россией

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CentralAsia (UZ) - Казахстан с 8 июня возобновляет работу сухопутных пунктов пропуска на границе с Россией и Узбекистаном, сообщает межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса (МВК).

Вернутся к работе 12 автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках границы Казахстана с Россией и Узбекистаном. На казахстанско-узбекской границе возобновят работу пункты Сырдария и Целинный. На границе с Россией откроются пункты пропуска Кондыбай, Акбалшык, Кызылжар, Найза, Жезкент, Байтанат, Коянбай, Орда, Шаган и Карашатал.

Также с 8 июня отменяется требование о наличии ПЦР-тестов и документов о вакцинации при пересечении казахстанской границы.

Решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.