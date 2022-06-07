И.о. главы МИД Узбекистана Владимир Норов посетит Казахстан

CentralAsia (UZ) - В среду, 8 июня, и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов примет участие в третьей министерской встрече в формате «Центральная Азия – Китай», которая состоится в городе Нур-Султане.

В ходе мероприятия стороны планируют обсудить пути реализации инициатив, озвученных главами государств 25 января 2022 года на онлайн-саммите «Центральная Азия – Китай» по случаю 30-летия установления дипломатических отношений, а также актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной сферах.

В рамках визита также запланированы двусторонние встречи с главами делегаций данного формата, сообщили в МИД РУз.