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В Украину отправили очередную партию гуманитарной помощи из Узбекистана на $1 млн

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан передал еще одну партию гуманитарного груза на Украину, сообщил глава Закарпатской области Виктор Микита.

Груз включал в себе более 19 тонн медикаментов, который доставили самолетом в гуманитарный хаб в Словакии, после чего их транспортировали в Закарпатье.

Речь идет об антибиотиках и витаминах — всего 12 позиций в количестве более 200 тысяч штук. Стоимость помощи составляет более миллиона долларов.

Отмечается, что гуманитарную помощь отправят военным медикам в районы ведения боевых действий и госпитали.

«Искренне благодарим наших друзей, предпринимателей, волонтеров из Узбекистана за помощь и лично посла Украины в Узбекистане Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор», — написал глава Закарпатья.

8 апреля Узбекистан передал Украине более 34 тонн гуманитарной помощи.

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