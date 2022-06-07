В Украину отправили очередную партию гуманитарной помощи из Узбекистана на $1 млн

- Узбекистан, общество
- 20:53, 07 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистан передал еще одну партию гуманитарного груза на Украину, сообщил глава Закарпатской области Виктор Микита.
Груз включал в себе более 19 тонн медикаментов, который доставили самолетом в гуманитарный хаб в Словакии, после чего их транспортировали в Закарпатье.
Речь идет об антибиотиках и витаминах — всего 12 позиций в количестве более 200 тысяч штук. Стоимость помощи составляет более миллиона долларов.
Отмечается, что гуманитарную помощь отправят военным медикам в районы ведения боевых действий и госпитали.
«Искренне благодарим наших друзей, предпринимателей, волонтеров из Узбекистана за помощь и лично посла Украины в Узбекистане Николая Дорошенко за координацию и эффективный гуманитарный коридор», — написал глава Закарпатья.
8 апреля Узбекистан передал Украине более 34 тонн гуманитарной помощи.