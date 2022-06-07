Глава МИД Узбекистана в Нур-Султане встретился с министром иностранных дел Китая

- Узбекистан, политика
- 21:03, 07 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов сегодня в городе Нур-Султане встретился с членом Государственного совета, министром иностранных дел КНР Ван И.
По данным МИД, в ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития всестороннего стратегического партнёрства между Узбекистаном и Китаем.
Министры рассмотрели ход практической реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, выполнению поставленных лидерами двух государств задач по дальнейшему наращиванию двусторонних отношений в перспективных направлениях сотрудничества.
Подчеркнута важность практической реализации проекта строительства железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», в том числе ускорение разработки его технико-экономического обоснования.
Стороны обменялись мнениями по углублению конструктивного диалога в рамках Шанхайской организации сотрудничества, ходу подготовки к Саммиту организации в сентябре текущего года в Самарканде, а также актуальным вопросам международной и региональной повестки.
Отдельное внимание министры уделили механизмам взаимодействия по обеспечению региональной безопасности, содействия достижению прочного мира в Афганистане и восстановлению его экономики.
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов 8 июня в столице Казахстана примет участие в третьей министерской встрече в формате «Центральная Азия – Китай».