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В Узбекистане появится Институт высшего спортивного мастерства

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создадут Институт высшего спортивного мастерства. Соответствующее постановление подписал президент, сообщает УзА.

Согласно информации, решение приняли в связи с постановлением президента. Целям вуза станет подготовка высококвалифицированных кадров в области физической культуры и спорта, включая спортсменов – мастеров спорта Узбекистана международного класса, мастеров спорта Узбекистана и кандидатов в мастера спорта Узбекистана, с внедрением современных инновационных образовательных технологий и учетом передового зарубежного опыта.

При этом, прием на учебу в вуз определен в зависимости от спортивных результатов по селекции молодежи, являющейся членом национальных сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта, на основе государственного гранта.

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