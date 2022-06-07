В Узбекистане появится Институт высшего спортивного мастерства

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создадут Институт высшего спортивного мастерства. Соответствующее постановление подписал президент, сообщает УзА.

Согласно информации, решение приняли в связи с постановлением президента. Целям вуза станет подготовка высококвалифицированных кадров в области физической культуры и спорта, включая спортсменов – мастеров спорта Узбекистана международного класса, мастеров спорта Узбекистана и кандидатов в мастера спорта Узбекистана, с внедрением современных инновационных образовательных технологий и учетом передового зарубежного опыта.

При этом, прием на учебу в вуз определен в зависимости от спортивных результатов по селекции молодежи, являющейся членом национальных сборных команд по олимпийским и паралимпийским видам спорта, на основе государственного гранта.